В CNN считают, что Джо Байден удачно выступил на дебатах

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джо Байден успешно выступил на теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии, а его соперник экс-министр жилищного строительства и городского развития Джулиан Кастро допустил ошибку, выступив с личными выпадами против Байдена. Такое мнение высказала в пятницу телекомпания CNN, оценивая итоги состоявшихся в четверг вечером в Хьюстоне (штат Тахес) теледебатов.

Первые 30 минут "были самыми удачными для Байдена за весь период нынешней кампании", сообщила CNN, отметив при этом, что 76-летний политик говорил четко, не запинался и сумел дать ответы на нападки оппонентов.

В то же время, по оценке CNN, наиболее серьезные репутационные потери понес Джулиан Кастро, который выступил с нападками на Байдена, обвинив его в том, что он не помнит того, о чем говорил несколько минут назад. "Это был удар ниже пояса и, скорее всего, Джулиану Кастро еще припомнят эти нападки", - отмечалось в репортаже.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая считается серьезным соперником Байдена, по оценкам CNN, "выступила на теледебатах неплохо, но ее выступление нельзя назвать выдающимся", поскольку она не проявляла достаточной активности при обсуждении таких тем, реформа системы медицинского страхования, проблема контроля над оборотом оружия и противодействие расизму в обществе.

Следующие, уже четвертые теледебаты, состоятся 15 октября в штате Огайо. До конца нынешнего года Национальный комитет Демократической партии намерен провести теледебаты еще три раза и шесть теледебатов - в период с января по апрель 2020 года. Цикл теледебатов завершится уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании. 3 февраля в Айове продут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.