В Армении освободили владельца бара в Красногорске, где убили спецназовца ГРУ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Владелец бара "Бир Хаус" в Красногорском районе Подмосковья Гурген Аганян (ранее упоминался в СМИ под именем Григора Оганяна), которого российские следователи подозревают в причастности к участию в массовой драке, в результате которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, был освобожден из СИЗО в Армении. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца Нарек Костанян.

"Россия не потребовала дальнейшего продления срока ареста, и Аганян был освобожден из-под стражи в Армении", - сказал защитник.

Аганян является одним из фигурантов дела об убийстве Белянкина. Он скрылся от следствия и покинул Россию на следующий день после конфликта. Фигурант дела был задержан и арестован в Армении на 40 суток в конце июля для решения вопроса о его экстрадиции в РФ по запросу российских спецслужб.

При этом, по словам адвоката Костаняна, дело в отношении Аганяна в России не прекращено. "Он до сих пор является фигурантом уголовного дела об убийстве спецназовца. Если он вернется в Россию, то при пересечении государственной границы будет задержан и арестован", - отметил защитник.

Ранее стало известно, что Аганян сам явился в правоохранительные органы Армении. После его ареста Генеральная прокуратура республики направила запрос российским коллегам для получения материалов уголовного дела в отношении него, чтобы начать процесс уголовного преследования. Однако Россия данные материалы не предоставила.

Дело об убийстве Белянкина

Экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе в ночь на 2 июня. В результате драки Белянкин был убит, еще один мужчина ранен. СК возбудил дело по фактам убийства, причинения телесных повреждений и хулиганства. В кратчайшие сроки были установлены 11 фигурантов, девять из которых задержаны и арестованы Красногорским судом Московской области.

Братьям Гамлету и Гранту Айрапетянам и безработному Сергею Ходжаяну следствие предъявило обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Остальным фигурантам инкриминируют хулиганство. Вину они не признают.

В рамках расследования уголовного дела также был объявлен в розыск Оганес Айрапетян, который признал вину в убийстве, ссылаясь на состояние аффекта и самооборону, но скрылся от следствия. Местонахождение его следствием пока не установлено.