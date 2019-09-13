Жан-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств по делу о фиктивных рабочих местах в ЕП

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Французские судебные следователи предъявили обвинение в присвоении госсредств создателю крайне правой французской партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") 90-летнему Жан-Мари Ле Пену. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на его адвокатов.

По данным агентства, дело, в рамках которого Ле Пену было предъявлено обвинение, касается "создания фиктивных рабочих мест" в Европарламенте (ЕП). Отмечается, что следователи допрашивали политика в течение четырех часов.

Дело о создании представителями партии фиктивных рабочих мест в ЕП было начато французскими следователями в 2016 году. Суд Евросоюза сообщил, что Ле Пену надлежит вернуть Европарламенту €320 тыс., необоснованно полученных им в виде зарплаты помощникам.