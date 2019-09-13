В стычках с солдатами на границе Газы пострадали 55 палестинцев

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. 55 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Об этом сообщило агентство Saba News со ссылкой на данные Минздрава прибрежного анклава.

В течение дня сотни жителей сектора после традиционной пятничной молитвы вышли на 74-й "Марш возвращения" и направились к границе с Израилем. Военнослужащие применяли слезоточивый газ и открывали огонь по арабам, которые приближались на опасное расстояние к пограничной полосе. Около 30 пострадавших получили огнестрельные ранения.

Координаторы акции ранее призвали палестинцев принять участие в пятничных маршах под лозунгом "Вычеркнем Осло из нашей истории" по случаю годовщины заключения в 1993 году Соглашений в Осло, направленных на достижение палестино-израильского урегулирования и предусматривавших создание Палестинской администрации в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Через неделю в Газе запланированы акции под названием "Пятница ливанских лагерей" в память о массовых убийствах в лагерях беженцев Сабра и Шатила на окраине Бейрута в 1982 году.

Уже больше года палестинцы в Газе устраивают манифестации в рамках "Марша возвращения", одно из главных требований протестующих - снятие израильской блокады анклава. Отправной точкой стал отмечаемый ими 30 марта в память о событиях 1976 года День земли. Тогда израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам, что привело к масштабным демонстрациям, всеобщей забастовке на оккупированных территориях, а также столкновениям, жертвам и массовым арестам арабов.

В основном шествия проходят по пятницам, и именно в такие дни столкновения на границе неизменно приобретают наиболее ожесточенный характер. Согласно данным Минздрава, с начала их проведения погибли более 300 человек, свыше 17,5 тыс. пострадали. В стычках в прошлую пятницу были убиты двое палестинских подростков, ранения получили около 20 человек.