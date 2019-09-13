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Сотрудники Федеральной полиции Мексики устроили акцию протеста у аэропорта Мехико

Манифестация не повлияла на работу аэропорта

МЕХИКО, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной полиции Мексики в пятницу перекрыли движение на магистралях у аэропорта столицы страны. Так они решили выразить свое недовольство условиями перевода в состав Национальной гвардии и потребовать выплаты справедливой по их мнению компенсации.

Городские власти призвали стражей порядка прекратить манифестацию. "Мы требуем, чтобы несогласные сотрудники Федеральной полиции не мешали населению своими протестами, - говорится в записи, размещенной в Twitter столичного министерства общественной безопасности и защиты граждан. - Демонстрация группы граждан не может быть важнее свободного передвижения населения".

Акция не повлияла на работу аэропорта, но значительно осложнила ситуацию на дорогах в районе воздушной гавани. В Twitter аэропорта его представители разместили рекомендации по объезду блокированных участков. Сведений о намерениях властей применить силу для разгона манифестации не поступало.

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