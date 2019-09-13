Четвертые теледебаты демократов пройдут в октябре в штате Огайо

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Теледебаты претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года пройдут 15 октября в Университете Оттербейн (Otterbein University) в городе Вестервилл (штат Огайо). Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о подготовке к выборам в США в 2020 году.

Свои мнения по вопросам внутренней и внешней политики изложат бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро и бизнесмен Эндрю Янг. Кроме того, в теледебатах имеет право участвовать миллиардер Том Стейер, сумевший выполнить условиях Национального комитета Демократической партии и добиться по итогам четырех опросов уровня поддержки потенциальных избирателей в 2%, а также собрать пожертвования у 130 тыс. человек.

Вопросы участникам будут задавать журналисты телекомпании CNN и газеты The New York Times. Трансляцию теледебатов будет вести телекомпания CNN.

Помимо предстоящих, уже четвертых общенациональных теледебатов, Национальный комитет Демократической партии намерен провести аналогичные мероприятия еще дважды до конца нынешнего года и шесть раз - в период с января по апрель 2020-го. Цикл из 12 теледебатов завершится уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании. 3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства Дональда Трампа в борьбе за пост президента.