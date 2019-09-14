{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главу разведывательного подразделения полиции Канады обвинили в утечке секретных данных

Детали обвинений не разглашаются

ТАСС, 14 сентября. Генеральный директор разведывательного подразделения Королевской канадской конной полиции Кэмерон Ортис задержан по обвинению в нарушении закона о безопасности информации. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Предполагается, что он получил, хранил и обрабатывал конфиденциальную информацию, намереваясь передать ее тем, кому ее передавать не следует", - приводит агентство заявление федерального прокурора Джона Макфарлейна.

Детали обвинений не разглашаются. По данным агентства, Ортиса также обвиняют в нарушении уголовного кодекса, в частности в неправомерном использовании кредитной карты.

Следующее слушание по делу Ортиса назначено на 20 сентября. На данный момент получить комментарии от него или его адвоката Reuters не удалось.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был проинформирован о задержании Ортиса. "Я могу заверить, что власти воспринимают этот инцидент очень серьезно", - сказал он журналистам.

Теги
КанадаТрюдо, Джастин
Трамп на год продлил эмбарго в отношении Кубы
Эта мера отвечает национальным интересам США, отметил глава Белого дома
Читать полностью