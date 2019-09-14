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В НАТО выразили поддержку политического решения афганского конфликта

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич подчеркнул, что "альянс намерен укрепить афганские силы, для того, чтобы они смогли сами создать условия для мира"

ЛЮБЛЯНА, 14 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс выступает за политическое решение конфликта в Афганистане и продолжит миссию "Решительная поддержка" по обучению афганских военных. Об этом заявил в субботу председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич в ходе своего выступления на проходящем в Любляне выездном заседании.

"Альянс продолжит миссию "Решительная поддержка" и намерен укрепить афганские силы, для того, чтобы они смогли сами создать условия для мира", - отметил Пич. Отвечая на вопрос журналистов о срыве переговоров между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ), глава военного комитета НАТО заявил, что "позиция Североатлантического альянса ясна - он нацелен на политическое решение конфликта".

Военный комитет НАТО собирается дважды в год в Брюсселе и еще один раз - в одной из стран-членов альянса. В этом году выездное заседание впервые проводится в Словении, присоединившейся к Альянсу 15 лет назад.

Миссия "Решительная поддержка" началась 1 января 2015 года. В рамках миссии командование альянса решило оказывать помощь в подготовке и вооружении подразделений афганской национальной армии. По разным данным, в Афганистане сейчас дислоцированы примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств, а также около 15,5 тыс. американских солдат.

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АфганистанСША
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