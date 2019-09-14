В НАТО выразили поддержку политического решения афганского конфликта

ЛЮБЛЯНА, 14 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс выступает за политическое решение конфликта в Афганистане и продолжит миссию "Решительная поддержка" по обучению афганских военных. Об этом заявил в субботу председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич в ходе своего выступления на проходящем в Любляне выездном заседании.

"Альянс продолжит миссию "Решительная поддержка" и намерен укрепить афганские силы, для того, чтобы они смогли сами создать условия для мира", - отметил Пич. Отвечая на вопрос журналистов о срыве переговоров между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ), глава военного комитета НАТО заявил, что "позиция Североатлантического альянса ясна - он нацелен на политическое решение конфликта".

Военный комитет НАТО собирается дважды в год в Брюсселе и еще один раз - в одной из стран-членов альянса. В этом году выездное заседание впервые проводится в Словении, присоединившейся к Альянсу 15 лет назад.

Миссия "Решительная поддержка" началась 1 января 2015 года. В рамках миссии командование альянса решило оказывать помощь в подготовке и вооружении подразделений афганской национальной армии. По разным данным, в Афганистане сейчас дислоцированы примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств, а также около 15,5 тыс. американских солдат.