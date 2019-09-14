Аравийская коалиция устанавливает причастных к атакам на Саудовскую Аравию

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Аравийская коалиция начала расследование, чтобы установить конкретных лиц, которые несут ответственность за совершенные в ночь на субботу атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya , заявил официальный представитель командования возглавляемого Эр-Риядом альянса полковник Турки аль-Малики.

"В настоящее время проводится расследование с целью определить круг лиц, причастных к террористическому нападению. Мы пытаемся выяснить, кто несет ответственность за его планирование и осуществление, - сказал он. - Хотим заверить, что коалиция продолжит принимать необходимые меры для борьбы с террористическими угрозами с целью сохранения национального достояния, а также поддержания глобальной энергетической безопасности и стабильности мировой экономики".

Минувшей ночью йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали 10-ю беспилотниками предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на востоке страны. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявляли, что огонь был локализован, однако, согласно поступавшим данным, полностью потушить его не удается до сих пор.

О жертвах и пострадавших, а также масштабе ущерба официальной информации пока не поступало. Между тем, как передавало ранее агентство Reuters, эти вылазки серьезно повлияли на нефтяную отрасль страны и привели к снижению производства на 5 млн баррелей в день - почти половину текущего объема добычи. Позднее со ссылкой на осведомленный источник оно сообщило, что частичная остановка производства "была предосторожностью", а "большая часть потерянных мощностей будет восстановлена в течение нескольких дней".