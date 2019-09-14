Bloomberg: боевики "Аш-Шабаб" убили восьмерых сомалийских чиновников

ПРЕТОРИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Боевики группировки "Аш-Шабаб" убили в Сомали заместителя губернатора провинции Средняя Шабелле и еще четырех человек, которые находились с ним в машине. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на местные власти.

"Чиновники погибли от взрыва бомбы, находившейся на обочине дороги", - цитирует оно главу автономной области Хиршабелле Мохаммеда Абди Варе.

Одновременно в приграничном с Кенией сомалийском городе Белед-Хаво были захвачены в своих домах и убиты три сотрудника районной администрации. "Аш-Шабаб" уже взяла на себя ответственность за эти нападения.