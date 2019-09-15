В США заявили о готовности задействовать свои резервы нефти после атак на Saudi Aramco

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Власти США готовы в случае необходимости задействовать имеющиеся у них в наличии стратегические нефтяные резервы после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Министерства энергетики США Шейлин Хайнс.

По ее словам, министр энергетики США Рик Перри "готов выделить ресурсы из стратегических нефтяных резервов, если это будет необходимо для того, чтобы компенсировать любые перебои на нефтяном рынке, возникшие в результате этого акта агрессии". Кроме того, глава ведомства поручил своим сотрудникам начать работу вместе с Международным энергетическим агентством (МЭА) для поиска "потенциально имеющихся вариантов действий для коллективных действий на мировом уровне, если это будет необходимо". Стратегические запасы нефти в США в настоящий момент составляют порядка 645 млн баррелей.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман подтвердил, что в результате атак на нефтяные объекты королевства добыча нефти сократилась на 50%. Часть этих потерь, по его словам, будет компенсирована из резервных хранилищ. Кроме того, указал он, "теракт привел также к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд куб. футов в сутки, который используется для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа, что наполовину сократит запасы этана и СПГ".

Минувшей ночью предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на востоке страны были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявляли, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена".

Международное энергетическое агентство (МЭА), в свою очередь, заявило, что не наблюдает снижения запасов на рынках нефти после нападений йеменских мятежников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.