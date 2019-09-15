МВД Египта объявило о ликвидации террористической группы на Синайском полуострове

КАИР, 15 сентября. /ТАСС/. Террористическая группа, готовившая атаки на военнослужащих и полицейских, обезврежена на Синайском полуострове. Об этом сообщило в воскресенье МВД Египта, передает телеканал Extra News.

По информации ведомства, в районе Гальбана на севере Синая ликвидировано несколько боевиков, которые, согласно разведданным, получали инструкции от находящихся за рубежом главарей бандформирований и планировали совершение теракта. В ходе перестрелки ранения получили два офицера полиции.

Армия и полиция Египта несколько лет проводят кампанию против радикальных группировок в северных районах Синая. Наиболее одиозной из них является "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Именно эта подпольная сеть, как считают в спецслужбах, стоит за большинством террористических атак в стране в минувшие годы.

В феврале 2018 года вооруженные силы и МВД Египта начали антитеррористическую операцию под кодовым названием "Синай-2018", которая, в отличие от всех предыдущих, проходит до сих пор как на севере и в центре Синая, так и в дельте Нила и пустыне на западе страны. За это время ликвидированы сотни боевиков, погибли десятки полицейских и военнослужащих.