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И.о. помощника госсекретаря США Рикер посетит Москву 17-18 сентября

Филип Рикер планирует встретиться с коллегами в правительстве России, а также с представителями гражданского общества и дипломатами посольства США в Москве
И.о. помощника госсекретаря США Филип Рикер Stefania D'Alessandro/Getty Images for Fondazione Prada
Описание
И.о. помощника госсекретаря США Филип Рикер
© Stefania D'Alessandro/Getty Images for Fondazione Prada

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит Москву 17-18 сентября и обсудит двусторонние отношения. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Госдепартамента.

"С 17 по 18 сентября Рикер отправится в Москву, где встретится с коллегами в правительстве, чтобы обсудить двусторонние отношения, с представителями гражданского общества и дипломатами нашего посольства в Москве", - говорится в заявлении.

Перед этим, 16 сентября, сотрудник Госдепартамента посетит ФРГ. "В Берлине Рикер присоединится к заместителю госсекретаря по политическим вопросам Дэвиду Хейлу для участия во втором стратегическом диалоге США - Германия, в ходе которого они будут обсуждать взаимодействие США и Германии с целью противостояния глобальным вызовам в области безопасности", - проинформировала пресс-служба.

Новость обновлена (16:25 мск) - приводятся дополнительные выдержки из заявления Госдепартамента

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