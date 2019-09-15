И.о. помощника госсекретаря США Рикер посетит Москву 17-18 сентября

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит Москву 17-18 сентября и обсудит двусторонние отношения. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Госдепартамента.

"С 17 по 18 сентября Рикер отправится в Москву, где встретится с коллегами в правительстве, чтобы обсудить двусторонние отношения, с представителями гражданского общества и дипломатами нашего посольства в Москве", - говорится в заявлении.

Перед этим, 16 сентября, сотрудник Госдепартамента посетит ФРГ. "В Берлине Рикер присоединится к заместителю госсекретаря по политическим вопросам Дэвиду Хейлу для участия во втором стратегическом диалоге США - Германия, в ходе которого они будут обсуждать взаимодействие США и Германии с целью противостояния глобальным вызовам в области безопасности", - проинформировала пресс-служба.

Новость обновлена (16:25 мск) - приводятся дополнительные выдержки из заявления Госдепартамента