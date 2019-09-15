СМИ: президент Алжира подписал два закона о выборах

РАБАТ, 15 сентября. /ТАСС/. Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех подписал в воскресенье два закона, вносящих изменения в избирательную систему и касающихся проведения выборов главы государства. Об этом сообщило информационное агентство Algeria Press Service.

Первый закон определяет статус и полномочия Независимого национального избирательного органа (ННИО), задачей которого станет подготовка и реализация всех мероприятий по проведению президентских выборов. Второй документ вносит поправки в избирательный закон 2016 года.

Новый избирательный орган

Согласно новым правилам, все избирательные комиссии Алжира отныне подчиняются ННИО, в обязанности которого входит организация и контроль за выборным процессом, надзор за всеми его этапами вплоть до оглашения предварительных результатов. Кроме того, он будет обладать собственным бюджетом и осуществлять финансовый контроль за избирательной кампанией.

В перечень полномочий ННИО включены рассмотрение заявочных документов кандидатов на высший пост, составление картотеки избирателей, подготовка бюллетеней, в том числе в алжирских дипломатических учреждениях за рубежом.

В соответствии с поправками в избирательный закон снижено минимально необходимое количество подписей в поддержку претендента - с 60 тыс. до 50 тыс. Они должны быть собраны как минимум в 25 вилайетах (провинциях, всего их в Алжире 48), не менее 1,2 тыс. подписей в каждом. Кандидат в президенты должен лично представить свои документы в ННИО, а не в Конституционный совет, как это было раньше.

Работа ННИО, который возглавил бывший министр юстиции, хранитель печати страны Мухаммед Шарфи, должна, с точки зрения властей, "претворить в жизнь и углубить конституционную демократию, способствовать развитию избирательной системы, обеспечить мирную и демократическую смену власти".

Ранее в воскресенье Бенсалех прекратил полномочия Фуада Махлюфа, генерального секретаря Высшего независимого органа по наблюдению за выборами, функции которого перешли к ННИО.

Оба законопроекта в минувший понедельник утвердил Совет министров Алжира, а в пятницу за них проголосовал двухпалатный парламент, состоящий из Совета нации (верхняя палата) и Национального народного собрания (нижняя палата).

Ранее на текущей неделе Бенсалех заявил, что "создание нового Независимого национального избирательного органа представляет собой конкретный ответ на чаяния алжирского народа, который в мирной форме потребовал глубоких изменений системы управления, основанной на новых правилах беспристрастности, прозрачности и справедливости". По его мнению, лишь проведение президентских выборов даст "возможность стране выйти из политической и институциональной нестабильности, разрушить угрозы конституционного вакуума".

Затянувшийся кризис

Власти убеждены, что только проведение в кратчайшие сроки президентских выборов позволит положить конец острому общественно-политическому кризису в Алжире, который длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, не стихающие до сих пор. Поначалу люди добивались ухода Абдельазиза Бутефлики с поста президента, который тот занимал в 1999-2019 годах. После того как 2 апреля политик сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только крупных чиновников, но и армейскую верхушку.

Срок полномочий Бенсалеха, назначенного на 90 дней, предусмотренных конституцией, истек 9 июля. В связи с этим ряд политологов предсказывает вероятность дальнейшего обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в том числе от скорейшего ухода представителей нынешней правящей элиты.