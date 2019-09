СМИ: Кэмерон в своих мемуарах назвал Джонсона лжецом и карьеристом

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший глава британского правительства (2010-2016 годы) Дэвид Кэмерон подверг критике нынешнего премьер-министра страны Бориса Джонсона, назвав его в своих мемуарах лжецом и карьеристом. Отрывок из выходящей в свет 19 сентября книги воспоминаний экс-премьера For the Record ("Для сведения") были опубликованы в воскресенье газетой The Sunday Times.

Как пишет Кэмерон, перед состоявшимся в 2016 году референдумом о выходе Великобритании из ЕС Джонсон долго колебался, чью сторону занять - противников или сторонников "развода" Лондона с Брюсселем. По словам экс-премьера, хотя Джонсон и был известным евроскептиком, до того момента он никогда не выступал за то, чтобы Великобритания покинула Евросоюз. Встретившись с Джонсоном за партией в теннис перед референдумом, Кэмерон пообещал ему должность министра обороны в обмен на поддержку, однако после долгих и мучительных раздумий тот отказался. В итоге, как говорится в книге, вместе с членом кабинета и близким другом Кэмерона Майклом Гоувом он пошел против премьера, начав яркую кампанию в поддержку Brexit, будучи уверенным в поражении евроскептиков, которые неожиданно для всех одержали победу.

"Я склоняюсь к выводу, что он пошел на это, рискуя получить результат, в который сам не верил, потому что рассчитывал, что это пойдет на пользу его политической карьере," - пишет Кэмерон. "Они оба [Джонсон и Гоув] вели себя совершенно недопустимо, совершая нападки на собственное [консервативное] правительство, закрывая глаза на неприглядные действия своих сторонников, и превратившись в послов эпохи популизма, в которую над экспертами смеются, а правду искажают", - сказано в книге.

Обвинения во лжи

Кэмерон также заявляет, что кампания сторонников выхода Великобритании из ЕС "была лживой". Они утверждали, что членство в ЕС обходится стране в £350 млн в неделю, пугали притоком в Великобританию миллионов иммигрантов-мусульман и утверждали, что Лондон не сможет воспрепятствовать вступлению Турции в Евросоюз.

"Это было неправдой. Отправившись разъезжать по стране на агитационном автобусе, Борис забыл правду дома", - пишет экс-премьер. Вместе с тем он отдает должное политическим талантам и харизме Джонсона, а также признает, что он прекрасно справлялся со своей работой на должности мэра Лондона. Кэмерон также отмечает, что именно из-за популярности Джонсона среди британцев его решение поддержать Brexit было поворотным для судьбы королевства, склонив на сторону евроскептиков около 7% участников плебисцита.

В интервью газете The Times, опубликованном изданием в пятницу, Кэмерон также раскритиковал Джонсона за то, что, став премьером, тот отправил в отставку два десятка членов Консервативной партии, выступивших против политики кабмина, а также приостановил работу парламента на пять недель.

Сам Джонсон, ранее на этой неделе отвечавший на вопросы журналистов о том, не боится ли он публикации воспоминаний Кэмерона, заявил, что относится к экс-премьеру с глубоким уважением и симпатией. "Ничто из того, что будет сказано в его мемуарах, выходящих в свет в ближайшие дни, не изменит этого факта", - подчеркнул Джонсон.

Референдум о целесообразности продолжения членства Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита после нескольких переносов даты Brexit должен стать выход Великобритании из ЕС 31 октября.