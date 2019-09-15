Экзитполы: ни один кандидат на президентских выборах в Тунисе не набрал более 50% голосов

ТУНИС, 15 сентября. /ТАСС/. Ни один из кандидатов, участвовавших в голосовании на досрочных президентских выборах в Тунисе, не набрал более 50% голосов избирателей. Об этом сообщил в воскресенье тунисский информационный портал Webdo со ссылкой на данные экзитполов, обнародованные после закрытия участков.

По его данным, результаты экзитполов показали, что во второй тур президентских выборов в Тунисе выходят независимый кандидат Каис Саид, набравший 19,5% голосов, а также находящийся в тюрьме медиамагнат Набиль Каруи, за которого проголосовали 15,5% избирателей.

Webdo отмечает, что набольшую активность на выборах проявили женщины, которые сыграли важную роль в выборе претендентов на пост главы государства. При этом в ходе выборов было зафиксировано игнорирование процесса голосования молодежью, на участки в основном приходили пожилые люди.

Явка избирателей в первом туре досрочных президентских выборов в Тунисе составила 45,02% (3 010 908 избирателей). Об этом сообщил в ходе пресс-конференции глава Высшей независимой комиссии по выборам (ВНКВ, выполняет функции Центризбиркома) республики Набиль Баффун. На предыдущих выборах президента, прошедших в ноябре 2014 года, своим правом голоса воспользовались более 64% избирателей.

Согласно тунисскому закону о выборах и референдуме, результаты голосования должны быть объявлены центризбиркомом не позднее трех дней с момента закрытия последнего избирательного участка. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур, который должен пройти не позднее 13 октября. В соответствии с конституцией Туниса, глава государства избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

Первый тур изначально был запланирован на 17 ноября, но в связи со смертью главы государства Бежи Каида ас-Себси центризбирком принял решение об организации досрочного голосования 15 сентября. Предварительные результаты голосования планируется объявить 17 сентября.