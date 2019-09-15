Премьер Саксонии считает, что большинство немцев хочет хороших отношений с Россией

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Призыв премьеров четырех восточногерманских земель - Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии - активизировать диалог с Москвой получил поддержку и подтолкнул давно назревавшую дискуссию в Германии на этот счет. Такое мнение высказал глава земельного правительства Саксонии Михаэль Кречмер в интервью газете Welt, которое в воскресенье опубликовала электронная версия издания.

"Он (призыв премьеров - прим. ТАСС) подтолкнул запоздалую дискуссию в Германии. И мы получили поддержку - от премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля, экономических объединений", - считает Кречмер. Он высказал мнение, что "подавляющее большинство немцев желает хороших отношений с Россией".

В конце августа премьеры Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии призвали вернуться к формату G8 с участием России и активизировать форматы диалога с Москвой.

Ранее Кречмер призвал снять ограничительные меры с России, и его слова вызвали острую дискуссию в Германии. Ряд политиков, прежде всего, из восточногерманских земель, поддержали его, другие выступили с критикой.