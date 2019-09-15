В Вене начинается 63-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ

ВЕНА, 16 сентября. /ТАСС/. Шестьдесят третья сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начинается в понедельник в отделении ООН в Вене. Высокопоставленные представители более 170 стран в течение рабочей недели до 20 сентября будут обсуждать развитие атомной энергетики, проблемы ядерной безопасности, а также режим гарантий о нераспространении ядерного оружия и ядерные досье Ирана и КНДР. Ожидается, что делегацию России возглавит генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Генеральная конференция ежегодно является главной площадкой международного сообщества по рассмотрению актуальных вопросов в сфере мирного использования ядерной энергетики: МАГАТЭ подведет итоги работы за 2018 год, обновит бюджет и обозначит приоритеты на будущее. Участники конференции затронут соблюдение режима гарантий агентства на Ближнем Востоке, укрепление международного технического сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности, физической защиты ядерного материала.

"На генеральной конференции мы должны продемонстрировать приверженность мирному, безопасному и надежному использованию ядерных технологий во всем мире. Генеральная конференция предоставляет государствам хорошую возможность проанализировать нашу деятельность, обменяться опытом и обозначить дальнейший путь агентства", - отметил исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ.

Традиционный научный форум в рамках сессии пройдет 17-18 сентября под знаком диагностики и лечения рака. Он будет называться "Десятилетие мер по борьбе с раком и дальнейший путь". Представители государств поделятся опытом применения методов радиационной терапии с целью лечения злокачественных опухолей, а эксперты МАГАТЭ предоставят информацию о своем вкладе и помощи государствам в сфере ядерной медицины.

Выборы членов Совета управляющих

МАГАТЭ также выберет 11 новых членов в свой Совет управляющих, который состоит из 35 государств-участников. Именно Совету управляющих агентства предстоит в ближайшее время избрать нового генерального директора организации после смерти ее бывшего главы, японского дипломата Юкии Амано. В настоящее время на должность постоянного гендиректора претендуют четыре человека: исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнел Феруцэ, постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, представитель Буркина-Фасо Лассина Зербо и председатель Управления по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.

Каждый кандидат должен получить поддержку большинства участников Совета. Завершение выборов и назначение нового гендиректора ожидается в октябре, он должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года.

МАГАТЭ - ведущий мировой форум научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерных технологий. Агентство создано в рамках ООН в 1957 году в качестве самостоятельной организации и представляет собой международный орган, призванный как контролировать ядерную деятельность, так и содействовать использованию атомной энергии.