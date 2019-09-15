Венесуэльская оппозиция обвинила правительство в отказе от мирного разрешения кризиса

КАРАКАС, 16 сентября. /ТАСС/. Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро несет ответственность за прекращение мирных переговоров с оппозицией, целью которых был поиск выхода из национального политического кризиса. Соответствующее заявление в воскресенье было опубликовано в Twitter пресс-службы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

"Диктаторский режим [президента] Николаса Мадуро отказался от переговорного процесса с ложными оправданиями. Те, кто узурпирует власть, заблокировали мирный выход [из кризиса], отказываясь обсуждать и соглашаться с разумным предложением, сделанным нашей делегацией, чтобы положить конец этому конфликту", - говорится в документе.

Представители оппозиции добавили, что благодарят правительство Норвегии за посреднические услуги и "готовы принять любое возможное решение, которое определенным образом положит конец страданиям венесуэльцев".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап диалога 8 июля начался на Барбадосе. Тогда Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

В августе министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса сообщил, что правительство Венесуэлы взяло паузу в переговорах с оппозицией, но не отказалось от их проведения. Решение не участвовать в очередном раунде переговоров венесуэльские власти объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.