Трамп планирует принять участие во встрече Моди с индийцами в Техасе

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен присоединиться к премьер-министру Индии Нарендре Моди, который проведет встречу с американцами индийского происхождения в Техасе 22 сентября. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

"Эта встреча - отличная возможность подчеркнуть прочный характер связей между народами США и Индии, подтвердить стратегическое партнерство между старейшей и крупнейшей демократиями мира, а также обсудить пути развития их отношений в энергетической и торговой областях", - цитирует в понедельник заявление Белого дома телеканал NDTV.

Мероприятие, получившее название "Howdy, Modi!", пройдет на стадионе в Хьюстоне. Заявки на участие в мероприятии уже подали более 50 тыс. человек.

Как ожидается. в форуме также примут участие американский конгрессмен индийского происхождения Раджа Кришнамуртхи, работающие в Соединенных Штатах индийские бизнесмены и другие известные представители индийской общины, которая, по разным оценкам, насчитывает в США около 5 млн человек.

Это будет уже третья встреча президента Трампа и премьера Моди в течение последних месяцев после встреч на саммитах G20 и G7.