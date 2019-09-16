В Болгарии заявили, что скандал с "Русофилами" не касается отношений Софии и Москвы

СОФИЯ, 16 сентября. /ТАСС/. МИД Болгарии не рассматривает факт обвинения в шпионаже лидера болгарского движения "Русофилы" Николая Малинова через призму отношений с Россией. Об этом заявила вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

"Была тяжелая неделя для людей, которые работают против болгарских интересов. Они не имеют ничего общего с теми, кто любит Россию. Речь идет об обвинении против конкретного человека, это не имеет ничего общего с болгарским внешнеполитическим ведомством. Жду, что Государственное агентство национальной безопасности и прокуратура сделают свою работу и когда кто-то работает против интересов нашей страны, то [его деятельность] будет расследована. Надеюсь, что отношения между Болгарией и Россией не пострадают", - привела слова Захариевой в понедельник газета "Сега".

"Расследование не имеет ничего общего с нашими отношениями с Россией. Болгария старается развивать эти отношения с учетом взаимных интересов. Геополитическая ориентация нашей страны [ЕС и НАТО] абсолютно понятна, она была определена еще до того, как партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" пришла во власть", - подчеркнула вице-премьер.

Отвечая на вопрос о заявлении МИД в связи с выставкой, посвященной 75-летию освобождения стран Восточной Европы от нацизма, Захариева заявила, что министерство будет реагировать на любые негативные высказывания против Болгарии.

"Наша общество разделено, и поэтому мы призвали российское министерство иностранных дел не участвовать в таких дебатах, которые облагодетельствуют одну из политических сил. Всегда, когда будет необходимо, мы будем реагировать", - подчеркнула глава МИД.

Историческая выставка, посвященная 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, открылась 9 сентября в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии. В экспозиции представлены материалы из российских музеев и архивов, которые рассказывают о том, как Красная армия освобождала страны Восточной Европы и оказывала помощь местному населению. Открытию выставки предшествовало скандальное заявление МИД Болгарии, который фактически призвал пересмотреть итоги Второй мировой войны, поставив под сомнение слово "освобождение". Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, болгарские дипломаты утверждали, что "штыки Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских государствах".

Дело "Русофилов"

На прошлой неделе прокуратура Болгарии предъявила председателю Национального движения "Русофилы" Николаю Малинову обвинение в шпионаже. Как утверждается, лидер движения, в частности, собирал данные о болгарской внутренней и внешней политике в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований. Спецслужбы полагают, что обвиняемый работал против интересов Болгарии и стремился сменить политический вектор развития страны с западного на российский.