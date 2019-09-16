Премьер Сербии считает, что решить косовский вопрос можно лишь путем компромисса

БЕЛГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Решение вопроса Косова и Метохии возможно лишь путем компромисса. Уверенность в этом высказала в интервью газете Blic, опубликованном в понедельник, премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

"Компромиссное решение является единственно возможным решением косовского вопроса, в результате которого и одна, и другая сторона получат стабильное, счастливое будущее, долгосрочный мир и процветание", - отметила она. При этом, по мнению главы кабмина, Сербия должна получить "максимальное из возможного, а потерять минимум".

Брнабич напомнила, что президент Сербии Александар Вучич "имел политическую храбрость, чтобы поднять вопрос соглашения сербов и албанцев, несмотря на то, что большинство в Сербии было против". "Это было тяжелое, непопулярное, но в то же время единственно верное и ответственное решение. Этим была показана забота о будущих поколениях, так как существует опасность, что замороженный конфликт однажды разморозится. К сожалению, много возможностей упущено, мы находимся в гораздо более тяжелой ситуации, чем 10-15 лет назад", - сказала Бранбич.

Диалог между Белградом и Приштиной по нормализации отношений был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями самопровозглашенной республики Косово торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент Косова одобрил формирование полноценной армии на основе сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН №1244. 7 марта текущего года парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.