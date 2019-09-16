СМИ: бежавший из Молдавии олигарх Плахотнюк распродает свое имущество

КИШИНЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Бежавший из Молдавии бывший глава Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк распродает свое имущество на родине. Как сообщило в понедельник молдавское издание Ziarul de Garda, он продал четыре автомобиля и три объекта недвижимости.

"В результате продажи он получил 10,8 млн лей (около $608 тыс.)", - говорится в сообщении. По данным издания, собственником трех объектов недвижимости олигарха, в том числе квартиры в центре Кишинева, стал бывший спикер парламента Андриан Канду, который является его крестным и ближайшим соратником. Обладателем четырех автомобилей класса люкс, среди которых бронированный Mercedes-Maybach S 600, по данным издания, стал некий Павел Гроссу, заплативший за них 1,9 млн лей (около $117 тыс.). Ранее молдавский экономический портал Mold-Street.com сообщил, что Плахотнюк также продал на Тайваньской бирже долю в молдавской компании IT-услуг BASS Systems австрийской группе S&T AG.

В июне поддерживающая президента Молдавии Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum сформировали правящую коалицию в парламенте для отстранения от власти Демпартии. Демократы отказались уступать - через подконтрольный Конституционный суд они объявили и парламент, и кабинет незаконными, организовали уличные протесты против новой власти. После того как поддержку новой власти выразили Евросоюз, Россия и США, им пришлось перейти в оппозицию, а Плахотнюк бежал за границу, откуда сообщил о своей отставке.

По словам вице-премьера, главы МВД Молдавии Андрея Нэстасе против Плахотнюка возбуждено уголовное дело. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил олигарха в международный розыск по делу о покушении на убийство. Также, по данным МВД России, полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годы вывело за пределы страны более 37 млрд рублей. Следствие полагает, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. В связи с этим Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.