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В Афганистане произошел взрыв

Погибли пять человек

ТАСС, 16 сентября. Не менее пяти человек, в том числе женщины и дети, погибли при взрыве в провинции Фарах на западе Афганистана. Об этом в понедельник сообщило агентство The Khaama Press со ссылкой на местную полицию.

Самодельное взрывное устройство сработало в воскресенье на окраине города Фарах - административного центра провинции. Целью нападения стал гражданский автомобиль.

Ранее в этом месяце боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершили нападение на город Фарах, в результате которого погибли шесть сотрудников сил безопасности.

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