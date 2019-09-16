Глава Службы нацбезопасности Армении уйдет в отставку

ЕРЕВАН, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Службы национальный безопасности (СНБ) Армении генерал-майор Артур Ванецян уйдет в отставку, соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Я уже подписал ходатайство об освобождении от должности господина Ванецяна и думаю, что соответствующий указ будет подписан в ближайшие 1-2 дня", - заявил премьер Армении. Он добавил, что решение об отставке было принято по итогам "нескольких совещаний с главой СНБ и с обоюдного согласия".

По словам главы армянского кабмина, "Ванецян в настоящее время сосредоточит свои усилия на развитии армянского футбола".

После заявления премьера об отставке Ванецяна сообщение об уходе главы СНБ распространила пресс-служба ведомства. "Данное решение я принял с той же уверенностью, что и предложение работать на этом посту в судьбоносный для страны момент", - приводятся в тексте слова Ванецяна.

Он был назначен главой армянской спецслужбы 10 мая 2018 года, сразу после смены власти в стране. В сентябре того же года он был избран на пост президента Федерации футбола Армении.

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