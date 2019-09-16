Суд Киева перенес заседание по делу Вышинского на 6 ноября

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева перенес на 6 ноября заседание по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом корр. ТАСС сообщил в понедельник его адвокат Игорь Мокин.

"Заседание перенесено на 13:00 6 ноября", - сказал он. Такое решение, пояснил адвокат, было принято в связи с отпуском судьи по делу журналиста.

Ранее, 13 сентября, в МИА "Россия сегодня" ТАСС сообщили о госпитализации Вышинского. По этой причине, добавили в агентстве, журналист не сможет пока присутствовать на заседании в суде Киева.

7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В состав лиц для обмена с украинской стороны вошел и Кирилл Вышинский, который сейчас находится в Москве.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, но дело против него не прекращено.