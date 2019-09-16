Суд Киева открыл возможность для прекращения вещания телеканала "112.Украина"

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу "112.Украина" в удовлетворении апелляции, что может привести к его отключению по решению госрегулятора в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщил телеканал, ссылаясь на юриста "112.Украина" Василия Сметану.

"Решение вступает в силу. Конечно же, мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом. Но решение уже будет действовать таким образом, как и задумано регулятором, а именно - будет рассмотрен вопрос продления лицензии и будет отказ. Все зрители, которые смотрят телеканал "112.Украина" по Т2 [через телеантенну], утратят возможность смотреть его", - пояснил юрист.

На телеканале ожидают, что вопрос о лишении его лицензии рассмотрит Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 19 сентября, и что регулятор, скорее всего, откажет "112.Украина" в продлении лицензии.

Месяц назад Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело, в рамках которого под арест может попасть имущество телеканала "112 Украина".

Телеканал "112 Украина" начал вещание в конце 2013 года, за несколько дней до начала "майдана". Основателем и первым реальным владельцем канала называет себя бизнесмен Виктор Зубрицкий. Согласно официальным документам, обнародованным в 2016 году, конечным бенефициаром вещателя был партнер Зубрицкого Андрей Подщипков. Оба утверждают, что представители бывшего президента Украины Петра Порошенко хотели купить канал и постоянно оказывали на них давление. В итоге бизнесмены покинули страну.

В апреле 2018 года канал приобрел Эдуард Кац, а в декабре того же года он продал "112 Украина" депутату Верховной рады Тарасу Козаку. В июле 2019 года Подщипков обратился к президенту Владимиру Зеленскому, объявив, что остается единственным законным собственником канала, и заявил о "рейдерском захвате" данного актива. Он призвал привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко. В свою очередь Зубрицкий уверен, что это заявление его бывший партнер сделал под давлением.