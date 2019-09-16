Следующий саммит России, Турции и Ирана пройдет в Тегеране

ТАСС, 16 сентября. Следующий саммит России, Ирана и Турции состоится в Тегеране. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, опубликованном в понедельник на сайте иранского президента Хасана Роухани.

"Президенты Ирана [Хасан Роухани], России [Владимир Путин] и Турции [Реджеп Тайип Эрдоган] также договорились о проведении следующего трехстороннего саммита в Тегеране", - говорится в тексте. Отмечается, что на нем будут обсуждаться региональные и международные события, а также сотрудничество в различных сферах.

Суверенитет и единство Сирии

Никакие действия не должны подрывать суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии, убеждены президенты России, Ирана и Турции.

"Участники подтвердили твердую приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии. Эти принципы необходимо соблюдать всем сторонам, и никакие действия не должны их подрывать", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Ирана.

Также, по мнению участников саммита, "израильские военные удары по Сирии дестабилизируют ситуацию и нарушают территориальную целостность страны". "Все это ведет к усилению напряженности в регионе", - отмечается в документе.

Новые наблюдатели

Участники саммита в Анкаре поприветствовали Ливан и Ирак в качестве новых наблюдателей астанинского процесса.

"Ливан и Ирак приветствуются в качестве новых наблюдателей астанинского процесса", - сообщается в документе по итогам встречи трех лидеров.

О саммите

В понедельник в Анкаре прошел трехсторонний саммит по Сирии, в рамках которого состоятся переговоры между президентами России, Турции и Ирана.

Первый российско-иранско-турецкий саммит по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам участники заявили, что создание зон деэскалации не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет арабской республики, а также призвали власти в Дамаске и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога. Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран прошли в Анкаре (апрель 2018 года), Тегеране (сентябрь 2018 года) и Сочи (февраль 2019 года).