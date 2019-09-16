Роухани заявил о наличии террористов в Сирии к востоку от Евфрата

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани призвал продолжать бороться с террористами, которые орудуют как в сирийской провинции Идлиб, так и к востоку от Евфрата. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в Анкаре на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита по Сирии. Трансляцию вел телеканал NTV.

"В Идлибе все еще есть террористические группировки. К сожалению, они в последние месяцы стали еще сильнее в этом регионе. А к востоку от Евфрата, в районах под контролем США, как мы знаем, тоже есть террористические группировки. Мы знаем, кто всем им дает оружие", - сказал Роухани. По его словам, "США пытаются разделить Сирию и проводят вредоносную политику в отношении страны и ее народа".

"Жизненно важно, чтобы американские силы ушли из региона и сирийское правительство вернуло под свой контроль все территории, в том числе северные и находящиеся восточнее Евфрата", - подчеркнул Роухани. Он напомнил, что Вашингтон "в прошлом году обещал покинуть Сирию, но это осталось лишь пустыми словами".