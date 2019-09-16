Лидеры первого тура президентских выборов в Тунисе укрепили свое преимущество

ТУНИС, 16 сентября. /ТАСС/. Лидеры первого тура досрочных президентских выборов в Тунисе Каис Саид и Набиль Каруи укрепляют свое преимущество после обработки двух третей бюллетеней. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник Высшей независимой комиссией по выборам (выполняет функции Центризбиркома) республики предварительные результаты подсчета голосов.

По ее данным, по состоянию на 17:53 по местному времени (19:53 мск) обработано 66% бюллетеней. В частности, за независимого кандидата Каиса Саида отдали свои голоса 18,9% (420 361) избирателей, в пользу медиамагната Набиля Каруи проголосовали 15,5% (345 614) тунисцев. На третьем месте с 12,9% (288 303) голосов следует кандидат от исламистской партии "Ан-Нахда" Абдельфаттах Муру, на четвертом расположился министр национальной обороны Абдель Карим аз-Збиди, получивший 10,1% (225 059) голосов.

Обнародованные в воскресенье результаты экзитполов показали, что ни один из кандидатов, участвовавших в голосовании на досрочных президентских выборах в Тунисе, не набрал более 50% голосов избирателей. Во второй тур, по их данным, выйдут Каис Саид (19,5% голосов) и Набиль Каруи (15,5%).

До начала волеизъявления в числе фаворитов называли покинувших свои посты для участия в выборах главу правительства Юсефа Шахеда и министра национальной обороны Абдель Карима аз-Збиди, а также временно исполняющего обязанности спикера парламента Абдельфаттаха Муру и помещенного в тюрьму тунисского медиамагната Набиля Каруи, которого обвиняют в отмывании денег, коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Согласно тунисскому закону о выборах и референдуме, результаты голосования должны быть объявлены Центризбиркомом не позднее трех дней с момента закрытия последнего избирательного участка. В том случае, если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур, который должен пройти не позднее 13 октября. В соответствии с конституцией Туниса, глава государства избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.