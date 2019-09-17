Экс-премьер Италии Маттео Ренци объявил о выходе из правящей Демократической партии

РИМ, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил, что покидает ряды Демократической партии (ДП), вошедшей в правящую коалицию с "Движением "5 звезд". Об этом он официально сообщил во вторник в интервью газете La Repubblica.

"Я покидаю ДП, и это во благо всем. Вместе со мной около 30 парламентариев, но никто не исключается. Вы называете это расколом, я - новым началом. Никогда не скажу плохого слова о коллегах. Но все когда-то кончается", - сказал Ренци.

Заявление политика о выходе из Демпартии было ожидаемым. Ранее Ренци, избранный от ДП сенатором, отрицал, что собирается основать собственную партию. Теперь в парламенте он намерен создать автономную фракцию, которая "появится уже до конца недели".

Тем не менее Ренци заверил, что его уход из ДП никак не скажется на судьбе правительства Джузеппе Конте, которое он продолжит поддерживать, тем самым гарантируя сохранение парламентского большинства. Более того, после развала коалиции "Движения" и "Лиги" Ренци способствовал заключению альянса между ДП и "пятизвездными", которые до сих пор были непримиримыми противниками. Политик объяснил это тем, что его главной целью была борьба с лидером "Лиги" Маттео Сальвини и недопущение его до власти.

Ренци пояснил, что его новое политическое объединение не будет участвовать ни в каких выборах до 2023 года, когда должны состояться очередные парламентские выборы. По его мнению, в нынешней ДП нет четкого видения будущего.

Ренци и Демократическая партия

Положение Ренци в ДП всегда было особым, даже когда он был вынужден уйти в отставку с поста премьера в конце 2016 года после проигранного референдума по его проекту конституционной реформы, а затем покинуть пост секретаря партии после неудовлетворительных результатов последних выборов в марте 2018 года. Хотя Ренци говорил, что "теперь он простой сенатор", его влияние в партии было велико. Он считает, что его самоустранение позволит ДП и ее нынешнему секретарю Николе Дзингаретти более свободно и независимо принимать решения. Многие однопартийцы критически отнеслись к уходу Ренци, поскольку, по их мнению, это ослабляет ДП.

Ренци - не первый влиятельный политик, покинувший ряды Демократической партии. Самый большой раскол ДП произошел незадолго до выборов в 2017 году, когда из партии вышли одни из ее основателей - бывший премьер-министр и экс-глава МИД Массимо Д'Алема, а также бывший председатель ДП Пьер Луиджи Берсани. Примечательно, что тогда поводом для разногласий послужила линия Ренци и его референдум. Представитель их нового объединения - "Свободные и равные" - вошел сейчас в новую правительственную коалицию.