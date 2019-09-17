ООН призывает Киев принять закон о правах нацменьшинств и коренных народов

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. ООН призывает власти Украины принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов. Об этом заявила во вторник на брифинге глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

"Мы призываем кабинет министров Украины разработать в приоритетном порядке с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов", - сказала она.

Такую рекомендацию глава миссии пояснила, в частности, тем, что 16 июня на Украине вступил в силу закон об усилении роли украинского языка как государственного. "Для того, чтобы обеспечить справедливый баланс между защитой прав меньшинств свободой выражения взглядов, нужен закон о правах нацменьшинств и коренных народов", - добавила Богнер.

Закон о функционировании украинского языка как государственного, вступивший в силу 16 июня, продлил до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык.