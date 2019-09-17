Ереванский суд оставил под арестом Роберта Кочаряна

ЕРЕВАН, 17 сентября. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана во вторник в ходе заседания оставил под арестом бывшего президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил отклонить ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна и оставить его под арестом", - заявила судья Анна Данибекян.

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят арестованный Кочарян, экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и экс-вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.

Конституционный суд Армении 4 сентября в ходе заседания объявил антиконституционной 35-ю статью Уголовного кодекса, на основании которой был арестован Кочарян.

Адвокаты Кочаряна в ходе судебного заседания представили ходатайство об освобождении их подзащитного под залог. "Мы представляем ходатайство об освобождении господина Кочаряна под залог, сумму залога оставляем на усмотрение суда", - отметил один из адвокатов экс-президента Айк Алумян.

Сам обвиняемый заявил, что в случае освобождения под залог он не собирается скрываться от следствия. "Само это слово, - что я могу "скрываться" от следствия, - для меня обидно", - отметил он.

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