В Грузии возросло количество человек, негативно оценивающих распад СССР

ТБИЛИСИ, 17 сентября. /ТАСС/. Национальный демократический институт международных отношений (NDI) во вторник опубликовал данные опроса за июль, согласно которым 41% жителей Грузии считают, что распад Советского Союза в 1991 году был плохим явлением. Текущий показатель на 2 п.п. превышает данные последнего опроса, проведенного в апреле.

На вопрос "На ваш взгляд, развал Советского Союза был плохим или хорошим явлением для Грузии?" 49% ответили положительно, а 10% сказали, что не знают. Больше всех негативно оценивают распад СССР люди старше 55 лет (56%), а меньше всех - молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (30%).

NDI провел опрос с 13 по 29 июля. В нем приняли участие более 2,13 тыс. человек. Погрешность составляет 1,7%.