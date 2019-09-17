Al Jazeera: талибы взяли на себя ответственность за взрывы в провинции Парван и Кабуле

ТАСС, 17 сентября. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за взрывы, прогремевшие во вторник в афганской провинции Парван и в столице страны. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Во вторник в афганской провинции Парван, неподалеку от места проведения штабом президента Ашрафа Гани предвыборного митинга, прогремело два взрыва. Погибли не менее 24 человек, 31 получил ранения. Действующий президент Афганистана не пострадал.

Чуть позже практически в самом центре Кабула произошел еще один взрыв. Погибли как минимум три человека, несколько афганцев получили ранения.

Выборы президента Афганистана запланированы на 28 сентября 2019 года. Ранее планировалось, что выборы пройдут 20 июля. Их переносили уже несколько раз. Гани занимает пост президента Афганистана с 2014 года. В соответствии с конституцией, глава государства избирается на 5 лет с возможностью переизбрания на второй срок.