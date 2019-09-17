Минск и Вашингтон готовятся объявить о планах вернуть послов после 10-летнего перерыва

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и США готовятся объявить во вторник о планах вернуть послов после того, как они были отозваны более 10 лет назад. Об этом заявил во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл на встрече в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"После встречи мы объявим, что обменяемся послами после стольких лет без послов", - сказал Хейл. Он подчеркнул, что госсекретарь Майкл Помпео попросил его приехать в Минск, чтобы присутствовать "на важном историческом моменте двусторонних отношений". "Мы согласны с вами, что такое положение вещей неестественно, ненормально. И мы рады, что эта глава заканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы сделали. Также отмечаем то видение, которые вы приняли на вооружение, - большего разнообразия как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы поддерживаем эту позицию и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути", - подчеркнул заместитель госсекретаря США.

По его словам, Вашингтон выступает за то, "чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере, а также потому", что он "очень внимательно относится к угрозам безопасности". "Мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Белоруссии", - добавил Хейл.

Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт. С тех пор дипмиссии возглавляют временные поверенные в делах.

В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Это привело к некоторому расширению штата посольства США в Минске. В начале 2019 года стороны официально объявили о том, что сняли прежде существовавшее ограничение на взаимное дипломатическое присутствие в Минске и Вашингтоне.

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