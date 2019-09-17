Президент Литвы одобрил расследование связей депутата Сейма с российскими дипломатами

ВИЛЬНЮС, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа одобряет проведение расследования контактов депутата Сейма (парламента) Ирины Розовой с дипломатами посольства РФ. Об этом глава государства во вторник заявил журналистам.

"Обязательно надо все обстоятельства досконально расследовать. Мы не можем позволить себе, чтобы в Сейме были не совсем лояльные по отношению к государству лица", - сказал он. Однако это, по словам Науседы, должно быть подтверждено доказательствами. "Прежде всего [должны учитываться] права человека", - отметил он.

По мнению президента, парламент располагает достаточной компетенцией, чтобы установить истину и принять решение. "Оснований для расследования достаточно, но это (проведение расследования - прим. ТАСС) вопрос выбора Сейма, который, полагаю, примет необходимые решения", - сказал Науседа.

Департамент госбезопасности Литвы отказал предоставить Розовой доступ к засекреченной информации, которым, как правило, пользуются парламентарии. В справке спецслужбы, носившей конфиденциальный характер, указывалось, что основанием для отказа послужили неформальные контакты Розовой с российскими дипломатами, которые она должна была декларировать, но этого не сделала. В обобщенном виде данный персональный вопрос его инициаторы из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне пытаются вывести на уровень обсуждения влияния России на политические процессы в Литве.

Член литовской партии "Русский альянс" Ирина Розова входит в парламентскую фракцию партии "Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей". Политик выразила надежду на то, что расследование будет объективным. "Со своей стороны все данные я предоставлю", - сказала она.