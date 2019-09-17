Лукашенко заявил, что Минск нацелен на развитие отношений с Вашингтоном

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Белорусские власти будут делать все, чтобы двусторонние отношения с США развивались. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом в Минске.

"Будем делать все, чтобы наши отношения развивались", - сказал Лукашенко. - Что касается наших с вами отношений, вы очень хорошо знаете и осведомлены о том, что это не единственный сигнал, который мы посылаем руководству США о нормализации отношений".

По словам Лукашенко, это ненормально, что в современном мире два государства, которые когда-то воевали на одной стороне против врага, "сегодня имеют такие, скажем так, слабые отношения".

Хейл со своей стороны отметил, что существовавшая в отношениях двух стран ситуация ненормальна, и выразил надежду, что она заканчивается. "Мы закрываем эту главу [в отношениях] благодаря тем шагам, которые вы лично и ваша страна сделали", - подчеркнул он. Замгоссекретаря приветствовал политику Белоруссии в пользу многоплановости как во внутренних делах, так и во внешних делах.

Как отметил Хейл, что США пристально наблюдают за ситуацией с безопасностью в регионе, где находится Белоруссия. "Мы очень поддерживаем суверенитет и независимость Белоруссии. Мы надеемся на политическое развитие в стране, развитие ситуации с правами человека, экономическое развитие, надеемся увидеть прогресс в этой сфере", - подчеркнул замгоссекретаря.

Отношения Белоруссии и США

В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Однако, несмотря на некоторое потепление, проблемы в отношениях сохраняются. В 2006 году президентом США Джорджем Бушем в отношении Александра Лукашенко, ряда чиновников и членов их семей были введены санкции в связи с нарушениями прав человека в стране. Сейчас в списке остаются десять высокопоставленных чиновников. Также США вводили санкции против белорусских предприятий, в 2015 году действие в отношении многих было приостановлено.

После дипломатического скандала в 2008 году между Минском и Вашингтоном, который привел к отзыву послов, американскую дипмиссию в Белоруссии возглавляет временный поверенный в делах США. В марте этого года глава МИД Белоруссии Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.