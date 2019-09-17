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ВВС Бельгии заявили, что сопровождали во вторник российские Ту-160 и Су-27 в Прибалтике

Пресс-служба ВВС королевства подчеркнула, что это была первая подобная операция ВВС Бельгии, которые "охраняют воздушное пространство Балтии с 3 сентября"

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Бельгийские ВВС, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, поднимали во вторник в воздух свои истребители для сопровождения российских самолетов Ту-160 и Су-27. Об этом сообщила пресс-служба ВВС королевства в Twitter.

"Сегодня два F-16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 в небе над Балтийским морем", - заявила пресс-служба ВВС, опубликовав фотографию с изображением Ту-160 в воздухе.

Пресс-служба подчеркнула, что это была первая подобная операция ВВС Бельгии, которые "охраняют воздушное пространство Балтии с 3 сентября".

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируется в Зокняй. С апреля 2014 года другую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.

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