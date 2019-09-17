ВВС Бельгии заявили, что сопровождали во вторник российские Ту-160 и Су-27 в Прибалтике

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Бельгийские ВВС, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, поднимали во вторник в воздух свои истребители для сопровождения российских самолетов Ту-160 и Су-27. Об этом сообщила пресс-служба ВВС королевства в Twitter.

"Сегодня два F-16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 в небе над Балтийским морем", - заявила пресс-служба ВВС, опубликовав фотографию с изображением Ту-160 в воздухе.