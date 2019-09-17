Конституционный суд Украины избрал нового председателя

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд Украины (КСУ) уволил Наталью Шапталу с должности председателя суда и избрал на эту должность Александра Тупицкого. Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.

"На специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины 17 сентября 2019 года председателем КСУ избран судья КСУ Александр Тупицкий", - сказано в сообщении. Новый глава суда избран путем тайного голосования на три года.

Ранее во вторник КСУ уволил Наталью Шапталу с должности председателя суда по ее просьбе. По информации украинских СМИ, на этой неделе у нее истекал срок полномочий.

Тупицкий был назначен судьей КСУ в мае 2013 года по квоте президента Украины (на то время главой государства являлся Виктор Янукович). С марта 2018 года Тупицкий являлся замглавы КСУ.

Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть от президента страны, Верховной рады и съезда судей Украины. Приоритетной функцией суда является осуществления конституционного судопроизводства на Украине.

Новость обновлена (21:40 мск) - меняется источник информации, добавлены подробности