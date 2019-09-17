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Глава Всемирного банка в ходе визита на Украину призвал Зеленского к проведению реформ

Дэвид Мэлпас также считает, что популярность нового украинского президента может способствовать быстрому экономическому росту в стране

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе недавнего визита на Украину призвал главу этого государства Владимира Зеленского к проведению реформ. Об этом Мэлпас заявил во вторник, выступая в вашингтонском Институте Петерсона.

"Я был в Киеве с 22 по 24 августа, чтобы обсудить с президентом Зеленским и его командой приоритеты экономических реформ. <...> Я призвал его быстро перейти к осуществлению реформ, особо уделяя внимание тем, которые в скором времени принесут пользу людям через либерализацию", - сказал он.

Мэлпас также выразил мнение, что популярность нового украинского президента может способствовать быстрому экономическому росту на Украине. "Популярность Зеленского дает ему возможность поставить Украину на путь быстрого и устойчивого [экономического] роста", - добавил Мэлпас.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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