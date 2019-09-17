Экс-советник Трампа заявил, что противники продолжают попытки подорвать его легитимность

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Противники президента США Дональда Трампа не прекращают попытки подорвать легитимность итогов выборов ноября 2016 года. С таким заявлением выступил во вторник на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США бывший руководитель избирательного штаба Трампа Кори Левандовски.

"Со дня голосования <...> американскому народу продолжают "впаривать" миф с целью подрыва легитимности результатов выборов 2016 года", - сказал Левандовски. Он руководил предвыборным штабом Трампа с января 2015 по июнь 2016 года. Ответственность за попытки подрыва законности итогов президентских выборов 2016 года Левандовски возложил на Демократическую партию США и тех сотрудников американских спецслужб, которые являются идеологическими или иными противниками республиканца Трампа.

"Как установил спецпрокурор [Роберт Мюллер], не было сговора между [избирательной] кампанией Трампа и иностранными правительствами - ни во время моей работы, ни после, - отметил Левандовски. - Неудивительно, что после обнародования доклада Мюллера миф о "российском сговоре" развалился".

"Наша страна потратила более трех лет и $40 млн из средств налогоплательщиков на эти расследования. И теперь ясно, что эти расследования вело множество лиц, ненавидящих Трампа, у которых была своя повестка дня, заключающаяся в том, чтобы "свалить" законным образом избранного президента США. Что же касается сговора, то его не было. Что было, так это преследование президента со дня его победы на выборах", - подчеркнул Левандовски.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Он утверждал при этом, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.