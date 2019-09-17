И.о. премьера Испании признал, что страна обречена на новые всеобщие выборы

МАДРИД, 17 сентября. /ТАСС/. Испанию ждут повторные внеочередные всеобщие выборы. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), и.о. главы правительства страны Педро Санчес по итогам встречи с королем Филиппом VI.

"Только что завершился раунд [консультаций с монархом]", - отметил Санчес. Он признал, что у него "нет большинства в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента)", чтобы сформировать правительство. "Страна обречена на повторные выборы в ноябре", - сказал он, заверив, что всячески пытался избежать такого развития событий.

"Я попытался сформировать правительство, которое, как мне кажется, нужно Испании, учитывая вызовы, которые стоят перед ней", - подчеркнул Санчес. "Нам нужно правительство, чтобы противостоять Brexit и приговору по "процессу" (по делу каталонских сепаратистских политиков - прим. ТАСС) в октябре", - добавил и.о. премьера

При этом он возложил ответственность за данную ситуацию на другие политические силы. "Народная партия должна была гарантировать определенную стабильность в нашей стране, - сказал Санчес. - Партия "Граждане" колебалась между правыми и левыми, "Объединившись, мы можем", четвертая политическая сила в стране, должна была помочь прогрессивному правительству".

Политическая неопределенность

В Испании уже почти пять месяцев правительство находится в статусе исполняющего обязанности, поскольку после прошедших 28 апреля всеобщих выборов до сих пор не удавалось утвердить кандидатуру будущего главы кабмина. Главным претендентом на пост премьера являлся Санчес, чья партия победила по итогам голосования, однако не получила абсолютного большинства кресел в парламенте. В июле и.о. премьера уже попытался получить доверие Конгресса, однако его кандидатура не была утверждена.

Филипп VI решил не выдвигать кандидата на пост премьера по итогам консультаций с лидерами прошедших в парламент партий. Согласно конституции страны, если партиям не удастся прийти к соглашению до 23 сентября, автоматически будут распущены обе палаты парламента и назначены внеочередные всеобщие выборы, которые состоятся 10 ноября.

Переговоры социалистов со своим главным потенциальным союзником - левой партией "Подемос" ("Мы можем") - не увенчались успехом. Политическая сила настаивает на формировании коалиционного правительства с ИСРП, против чего выступает соцпартия.

Всеобщие выборы уже в четвертый раз пройдут в Испании за четыре года.

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