Глава МИД Украины признал, что Западу все сложнее придерживаться санкций против России

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что антироссийские санкции не идеальны и что Западу все сложнее их поддерживать, однако, по его мнению, они заставляют Москву двигаться в правильном направлении. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью немецкой газете WELT.

"И даже если западные санкции не идеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их - они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении", - утверждал украинский министр. Признаки того, что Запад отступает от своих позиций по санкциям, он усмотрел в восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ и призывах к возвращению формата G8 с участием РФ.

Касаясь ожиданий Киева от возможной встречи лидеров "нормандской четверки", Пристайко заявил, что "президент [Украины Владимир] Зеленский хочет добиться подлинного прогресса в течение полугода". "Чего хочет Кремль, я не знаю", - сказал глава МИД. По его словам, украинские власти в том, что касается работы нормандского формата, готовы пойти на новые меры, "чтобы изменить предыдущую динамику". "Это не означает, что мы будем действовать в одиночку. В диалоге с нашими партнерами мы предложим изменения, которые, стоит надеяться, принесут больше эффективности", - утверждал он.

"Мы не отдадим украинской территории и уведомили россиян о красных линиях, - продолжал Пристайко. - Так, мы не приемлем того, чтобы Россия укрепляла свою власть на частях украинской территории". "Мы хотим вернуть наших граждан. И если это будет невозможно, то нам придется прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще слишком рано", - заявил он.