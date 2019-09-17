Мадуро: власти Венесуэлы готовы встретиться с оппозицией при посредничестве Норвегии

КАРАКАС, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы готово в любой момент провести новые переговоры с оппозицией при посредничестве Норвегии. Об этом заявил во вторник президент республики Николас Мадуро.

"Когда Норвегия захочет пригласить нас на новую встречу, чтобы рассмотреть пункты, которые мы обсуждали с ними и частью оппозиции, мы согласимся вне зависимости от того, где, когда и как пройдет встреча", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

По словам Мадуро, делегация из Норвегии находилась в Венесуэле с 14 по 16 сентября и встретилась как с представителями правительства республики, так и лидера оппозиции Хуана Гуайдо. "Посмотрим, какое предложение будет выдвинуто", - сказал Мадуро. "Я готов на диалог даже с дьяволом во имя мира в Венесуэле", - добавил он и напомнил, что правительство республики уже вело "секретные переговоры с командой Гуайдо" в начале года.

В мае в Осло прошло несколько раундов непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Последний этап диалога начался 8 июля на Барбадосе, но был приостановлен в августе правительством, которое объяснило свое решение "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

В понедельник министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что правительство Венесуэлы и ряд представителей оппозиции договорились о создании Национального совета для диалога во имя мира - постоянного органа, в рамках которого политические противники будут вести переговоры по широкому кругу вопросов. Министр отметил, что стороны уже договорились о созыве нового Центризбиркома, освобождении заключенных и возобновлении участия проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы в работе Национальной ассамблеи - однопалатного парламента, который находится под контролем противников действующей исполнительной власти.

Со стороны оппозиции документ подписали Клаудио Фермин из партии "Решения для Венесуэлы", Тимотео Самбрано ("Изменимся") и Луис Ромеро ("Прогрессивный авангард"). Гуайдо в подписании не участвовал.