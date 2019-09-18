Токио продолжит дипломатический диалог с Сеулом, несмотря на обострение отношений

ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии будет продолжать вести дипломатический диалог с Южной Кореей, несмотря на серьезное обострение отношений между двумя странами в последние месяцы. Об этом в среду заявил журналистам министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"Разумеется, мы намерены продолжить дипломатический диалог, включая диалог между главами МИД двух стран", - подчеркнул он. Мотэги отметил, что на данный момент не принято никаких решений по поводу сроков возможной встречи между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Это касается и возможности их встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где лидеры обоих государств будут присутствовать в конце сентября.

Правительство Японии 1 июля объявило об ужесточении контроля за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных гаджетов. Токио также вывел Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологические составляющие по упрощенным схемам. В ответ на это Южная Корея с 18 сентября вывела Японию из аналогичного списка приоритетных партнеров.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за принуждение их к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем, в 2019 году Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях. Эксперты полагают, что именно это стало причиной для введения Японией торговых ограничений в отношении Сеула.