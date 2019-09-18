В Минске заявили, что программа по интеграции с РФ не угрожает суверенитету Белоруссии

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Программа по развитию интеграции Белоруссии и Российской Федерацией касается лишь экономических аспектов сотрудничества и не угрожает суверенитету и независимости белорусского государства. Об этом заявил министр экономики Белоруссии, глава белорусской части рабочей группы по выработке интеграционных документов Дмитрий Крутой, отвечая на запрос депутата парламента Белоруссии Елены Анисим.

"Работа, которая в настоящее время проводится правительством двух стран, охватывает исключительно экономическую часть договора [о создании Союзного государства] и направлена на ее [часть договора] реализацию. В связи с этим и подготовлен проект программы действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора", - отмечается в письме главы Минэкономики, опубликованном на странице Анисим в Facebook.

"Документы, над которыми мы работаем, не содержат никакого политического компонента и не создают угроз для суверенитета и независимости нашей Родины - Республики Беларусь", - заверил Крутой по поручению премьер-министра страны. Глава Минэкономики сообщил, что проект программы по развитию интеграции "на данный момент имеет статус рабочего, поскольку должен быть утвержден президентами в декабре 2019 года вместе с соответствующими дорожными картами". "Работа по подготовке этих карт только началась, именно в них будет содержаться детализация экономических договоренностей между сторонами", - сказал Крутой.

Он не видит необходимости в распространении проекта программы в настоящее время. "Публикация проекта программы в отсутствие пакета карт противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграционного процесса", - заявил глава Минэкономики Белоруссии.

История вопроса

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции, которую возглавили глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и глава Минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой. В конце июня Румас сообщил по итогам встречи с Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты. Румас пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны в первую очередь действия двух стран по секторам экономики. 6 сентября в Москве главы правительств РФ и Белоруссии парафировали программу действий по развитию интеграции.

8 декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Предполагается, что к декабрю окончательно одобренный пакет документов по дальнейшей интеграции стран будет представлен президентам РФ и Белоруссии.