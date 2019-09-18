Хантсман назвал возврат России документов времен Николая II примером успешного диалога

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Передача американской стороной России 16 исторических документов с подписью Николая II показала возможность успешного сотрудничества Москвы и Вашингтона. Об этом заявил в среду посол США в РФ Джон Хантсман на торжественной церемонии возвращения документов, похищенных из России в 1994 году.

"Российско-американские отношения переживают кризис доверия, - отметил он. - И нет лучшего способа вывести это доверие на лучший уровень, чем делать такие шаги, которые выгодны для обеих сторон и приносят благо. Поэтому я бы хотел отметить, что сотрудничество между нашими странами идет во многих областях. Сегодня мы отмечаем успех сотрудничества в области взаимодействия правоохранительных органов".

Посол добавил, что РФ и США тесно сотрудничают во многих отраслях - противодействии терроризму, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и преступлениями против детей. "Представители наших правоохранительных служб регулярно встречаются для обмена информацией для блага наших стран", - указал он.

"Сегодня мы проводим официальную церемонию возвращения культурных ценностей, а именно указов о награждении с личной подписью императора Николая II. Эти документы проделали очень долгий путь, и сейчас им предстоит пройти официальную церемонию передачи Министерству культуры РФ, - продолжил он. - Это подтверждает, что есть конкретные практические области, по которым США и Россия могут сотрудничать и действительно сотрудничают".

В торжественной церемонии приняли участие представители Росархива, Российского военно-исторического общества, Министерства культуры и Министерства иностранных дел России.

О документах

Документы представляют собой указы императора Николая II Капитулу российских императорских и царских орденов, изданные в 1905 и 1914 годах. Эти документы важны для исследования политической и социальной истории России. Они были похищены из российских архивов в 1994 году. В 2014 году Министерству культуры РФ удалось установить, что они выставлены на продажу на аукционе в США. При помощи американских правоохранительных органов их удалось вернуть в Россию.