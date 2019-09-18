В ЛНР видят в отказе Киева от "формулы Штайнмайера" угрозу разведению сил в Донбассе

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Отказ украинской стороны подписать текст "формулы Штайнмайера" поставил под угрозу срыва как саммит "нормандской четверки", так и процесс разведения сил и средств в зоне конфликта в Донбассе. Об этом заявил в среду уполномоченный представитель Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

"Сорвано и согласование возобновления обязательств по разведению сил и средств в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР), поскольку нарушена предложенная "нормандской четверкой" логика синхронности шагов в политической плоскости и вопросах безопасности", - говорится в заявлении Дейнего, которое опубликовал Луганскинформцентр.

Ранее в среду источник, знакомый с ходом переговоров контактной группы в Минске, сообщил ТАСС, что представители Украины отказались подписывать текст "формулы Штайнмайера", чем поставили под угрозу срыва саммит "нормандской четверки".

Рамочное решение о разведении сил и средств на трех участках в Донбассе было подписано представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Осенью того же года в Золотом и Петровском силы были разведены. Многократные попытки развести войска в Станице Луганской при президенте Петре Порошенко ни к чему не привели, а уже отведенные в Петровском и Золотом украинские воинские подразделения вернулись на прежние позиции.

Вернуться к реализации договоренностей 2016 года стороны смогли только после президентских выборов на Украине и формирования нового состава украинской делегации в rонтактной группе. В конце июня 2019 года стороны осуществили отвод войск в районе Станицы Луганской, а 17 июля договорились возобновить процесс разведения в Золотом и Петровском. Предполагалось, что усилия в этом направлении будут согласованы на сегодняшних переговорах в Минске.