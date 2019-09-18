В Алжире силовикам поручили задерживать машины с участниками акций протеста

РАБАТ, 18 сентября. /ТАСС/. Начальник штаба Национальной народной армии (ННА), заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах в среду дал указание сотрудникам Национальной жандармерии задерживать автомобили, на которых людей привозят в столицу для участия в акциях протеста против властей. Об этом сообщает информационный портал TSA.

"Нами установлено, что некоторые стороны из злых побуждений, используя предлог о свободе перемещения для оправдания своих опасных действий, создают факторы, нарушающие спокойствие граждан. Они завлекают каждую неделю граждан в столицу из разных провинций, чтобы увеличить в общественных местах скопления людей, выражающих пристрастные лозунги", - отметил он. "Истинная цель этих сторон - ввести в заблуждение национальное общественное мнение при помощи лживых методов с тем, чтобы провозгласить самих себя выразителем голоса алжирского народа", - подчеркнул Гаид Салах. "В связи с этим я дал указания Национальной жандармерии со всей твердостью противостоять этим неблаговидным действиям, строго придерживаясь существующих правил, и, в частности, задерживать транспортные средства, автомобили, используемые для этих целей (то есть для доставки протестующих людей в столицу - прим. ТАСС), изымать их и накладывать штрафы на владельцев", - заявил заместитель министра обороны.

В Алжире с 22 февраля каждую пятницу в столице и ряде других городов проходят многотысячные манифестации. Поначалу люди добивались ухода Абдельазиза Бутефлики с поста президента, который тот занимал в 1999-2019 годах. После того как 2 апреля политик сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только крупных чиновников, но и армейскую верхушку. Протестующие алжирцы также добиваются коренной реформы политической системы, проведения честных и прозрачных выборов, решительной борьба с коррупционерами.